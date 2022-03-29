Merkel gitti CDU bitti

Almanya
'nın Saarland
Eyaleti'nde pazar günü gerçekleşen seçim, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
'ndeki (CDU) erimeyi gözler önüne serdi. 26 Eylül 2021'de gerçekleşen genel seçimin üzerinden geçen 182 gün sonra Angela Merkel
'siz CDU, bir önceki seçimde yüzde 40.7 olan oylarını 12.2 puan düşüş ile yüzde 28.5'e geriletti.
ÖLÜM SESSİZLİĞİ HAKİM
MERKEL'DEN sonra CDU'nun başına geçen Friedrich Merz
'in eyalet seçimine asılmaması büyük eleştiri konusu oldu. CDU'da ölüm sessizliği başladı. CDU'nun genel merkezinde dün tüm televizyonlar kapatıldı. Bugüne dek partide bu kadar sessizliğin yaşanmadığı ifade edildi. CDU'lu Başbakan Tobias Hans
'ın bugün istifa etmesi bekleniyor.
SPD'DE YÜZLER GÜLÜYOR
İKTİDARIN büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti
'de (SPD) ise CDU'nun aksi durum yaşanıyor. Elde edilen yüzde 13.9 puanlık oy artışı ile seçmenden gelen yüzde 43.5'lik oy, SPD'yi eyalette tek başına iktidara taşıdı. Eyaletin yeni başbakanı olacak olan Anke Rehlinger
'e tebrikler yağarken, zaferde seçimden hemen önce açıklanan yardım paketinin etkili olduğu belirtiliyor.
GÖZLER NRW'DE
ALMANYA'DA gözler şimdi, 15 Mayıs günü Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) yapılacak olan seçime çevrildi. Saarland'da 60 milyonluk seçmenin yüzde biri yaşarken NRW'nin ülkenin en büyük eyaleti olması nedeniyle, buradaki seçim sonucunun daha belirleyici olacağı ifade ediliyor. NRW'den önce 8 Mayıs günü Schleswig Holstein sandık başına gidecek. 9 Ekim'de ise Aşağı Saksonya seçimini yapacak. SPD'nin bu eyaletlerde de oylarını katlayacağı öngörülüyor.
ÜÇ PARTİ MECLİS DIŞI
SAARLAND seçiminde ırkçı AfD, 0,5 puan oy kaybetmesine rağmen yakaladığı yüzde 5,7'lik oy oranı ile yeniden eyalet parlamentosunda kalmayı başardı. Yeşiller, geçen seçimde olduğu gibi yine meclise giremedi. Seçmenden yüzde 4.9 oy alan Yeşiller, sonuca itiraz edecek. Hür Demokrat Parti'ye (FDP) sandıktan 4.8 oranında oy çıktı. Sol Parti'nin oyları da yüzde 12.8'den 2.6'ya düştü.