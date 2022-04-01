Irkçının karşısında dimdik durdu

Jamaika
kökenli İngiltere
doğumlu Alman
vatandaşı Nikeata Thompson
(41), 69 yaşındaki ırkçının hakaretleri ile karşı karşıya kaldı. Thompson kaldırımda dururken yanında duran makyaj sanatçısına yaklaşan adamı fark etti. Makyözün adamdan korktuğunu görünce araya girdi. Irkçı Alman, Thompson'a "Sen Nijeryalı bir uyuşturucu satıcısısın" diye bağırdı.
'TEN RENGİM BEYAZLAR KADAR NORMAL
SIGARA yakıp hakaretlerine devam eden adam, "Nijerya
'yı küle çevireceğiz. Bizden olmayan karşımızdadır" dedi. O anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. Irkçı, olay yerinden uzaklaştı, ancak daha sonra gözaltına alındı. Thompson, o an çevredeki gençlerin kendisine destek olduğunu söyledi. Thompson, sosyal medyadan, "Ten rengim, beyaz ten kadar normal" dedi.