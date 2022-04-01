Neo-Naziler tacirliğe başladı

Almanya
'da Neo-Naziler artık kadınları fuhuşa zorlama, uyuşturucu ile silah kaçakçılığı, kara para aklama, suç örgütü kurmanın peşine düştü. Gera
Savcılığı, Turonen adlı ırkçı gruba bir yıl önce yapılan baskının ardından iddianamesini tamamladı. Savcı, altı erkek ile üç kadını söz konusu suçları işlemek için örgüt oluşturmakla suçlayıp dava dosyası oluşturdu. GRUP üyelerinden bazılarının başka suçtan cezaevinde olduğunu açıklayan savcılık sözcüsü, Erfurt Mahkemesi
'nin dava açılıp açılmamasına karar vereceğini belirtti. Savcının kara para aklama suçlamasında bulunduğu grup üyeleri arasında bir de tanınmış avukat bulunuyor. Kassel Valisi Walter Lübcke
'nin katil zanlısının avukatlığını yapan Dirk W
. bu isimler arasında yer alıyor.