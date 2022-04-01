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Giriş Tarihi: 1.4.2022

Neo-Naziler tacirliğe başladı

Mustafa AKBABA
Neo-Naziler tacirliğe başladı

Para sıkıntısı yaşadıkları belirtilen Neo-Naziler, her türlü pis işe el atıyor. Organize suç örgütüne dönüşen neonazilerin arasında, ünlü bir avukat da bulunuyor

Almanya'da Neo-Naziler artık kadınları fuhuşa zorlama, uyuşturucu ile silah kaçakçılığı, kara para aklama, suç örgütü kurmanın peşine düştü. Gera Savcılığı, Turonen adlı ırkçı gruba bir yıl önce yapılan baskının ardından iddianamesini tamamladı. Savcı, altı erkek ile üç kadını söz konusu suçları işlemek için örgüt oluşturmakla suçlayıp dava dosyası oluşturdu. GRUP üyelerinden bazılarının başka suçtan cezaevinde olduğunu açıklayan savcılık sözcüsü, Erfurt Mahkemesi'nin dava açılıp açılmamasına karar vereceğini belirtti. Savcının kara para aklama suçlamasında bulunduğu grup üyeleri arasında bir de tanınmış avukat bulunuyor. Kassel Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısının avukatlığını yapan Dirk W. bu isimler arasında yer alıyor.
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Neo-Naziler tacirliğe başladı
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