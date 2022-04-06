Katil zanlısı işadamı çıktı

Hollanda'nın Zwolle kentinde 30 Mart Çarşamba günü McDonalds adlı restoranda silahlı saldırı sonucu yaşamlarını yitiren Hüseyin ve Ali Torunlar kardeşlerin katil zanlısının da iş insanı olduğu açıklandı. 32 yaşında bir bebek babası Veysel Üngüç adlı zanlının, Velp'te gıda toptancılığı yaptığı, Rozendaal'da yaşadığı belirtildi. Zanlı, cinayet sonrası Deventer polisine teslim olmuştu.Veysel Üngüç'ün cinayet anından evvel yemek siparişi verdiği, sonrasında Torunlar kardeşlerin oturduğu masanın yanına yemeğini bırakıp ateş etmeye başladığı belirtildi. Cinayetin sebebi ise henüz aydınlatılamadı. Zwolle Belediye Başkanı Peter Snijders, "Çocuklar ve ailelerin yoğun olduğu böyle bir yerde bu şekilde cinayeti hiç beklemiyorduk" dedi.