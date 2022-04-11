Millet cefada onlar sefada

ALMANYA'DA 14 ve 15 Temmuz 2021'de yaşanan büyük sel felaketinin yaraları henüz sarılmamışken, dönemin sorumlu siyasetçilerinin vurdumduymazlığı ülkede gündem oldu. Rheinland Pfalz Eyaleti'nde Çevre Bakanı iken halkı önce 'Aşırı sel beklenmiyor' diye yanıltan ardından kariyerini kurtarma derdine düşen Federal Aile Bakanı Anne Spiegel (Yeşiller Partisi), yeni skandalı ile gündeme geldi.SPIEGEL'İN insanlar asrın felaketi ile boğuşurken 25 Temmuz günü Fransa'ya dört haftalık tatile gittiği belirlendi. Bakanın, yokluğu belli olmasın diye tatile ara verdiği belirtildi. 10 Ağustos'ta Almanya'ya dönen Speiegel'in, ortalıkta göründükten sonra tatil evine geri döndüğü ve 23 Ağustos'a kadar tatil yaptığı ortaya çıktı. Muhalefet partileri, bakanın hemen istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.FELAKETİN yaşandığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) Çevre Bakanı Ursula Heinen Esser'in (CDU) de sel felaketinde İspanya'nın Mallorca adasında eşinin doğum günü partisini düzenlediği ortaya çıktı. Bakan, yoğun tepki üzerine istifa etti. Bakan istifasını Eyalet Parlomentosu'nda düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu. Konunun eyalette seçimden hemen önce gündeme gelmesi CDU'yu zora soktu.SELİN yaşandığı dönemde NRW Uyum Müsteşarı olan CDU'lu Serap Güler'in de felaketin ilk günlerinde Mallorca adasında tatilde olduğu anlaşıldı. Güler, durum üzerine sosyal medya hesabından "Saygısızlıktı ve yanlıştı. Haftalar öncesinden rezervasyonu yapılan özel bir hafta sonu gezisine gitmemeliydim. Selden etkilenenlerin akıbeti umurumda değilmiş izlenimi verdim. İçtenlikle özür dilerim" dedi.