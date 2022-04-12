NSU 2.0 iddianamesi hazırlandı

FRANKFURT kenti emniyetinde görevli dört polis ile polislerden birinin hayat arkadaşı hakkında, yürütülen NSU 2.0 soruşturmasında savcılık iddianameyi tamamladı. Tehdit mektupları gönderen şüphelilere, yasaklı örgüt sembolleri kullanarak, şiddete çağrı yapma, halkı kışkırtma, dini veya dünya görüşü nedeniyle insanlara hakaret etme, pornografik içerik paylaşımı suçlaması yöneltildi.SAVCILIK, yaşları 31 ile 36 arasında olan şüphelilere 102 somut vakada Hitler, gamalı haç ve benzeri Nazi sembol ve içeriklerinin paylaşımı suçlaması yöneltti. Yahudi soykırımının inkârı, hakaret ile iftira da suçlamalar arasında yer aldı. Avukat Seda Başay Yıldız'a NSU 2.0 imzalı defalarca ölüm tehdidi yazıları gönderilmişti. Yıldız'ın gizli adresine karakol bilgisayarından bakıldığı ortaya çıkmıştı. FRANKFURT