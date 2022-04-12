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Giriş Tarihi: 12.4.2022

NSU 2.0 iddianamesi hazırlandı

NSU 2.0 iddianamesi hazırlandı

NSU terör örgütünün yeni oluşumu adı altında aralarında Türk avukat ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişiyi tehdit eden polisler hakkında iddianame tamamlandı

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR
FRANKFURT kenti emniyetinde görevli dört polis ile polislerden birinin hayat arkadaşı hakkında, yürütülen NSU 2.0 soruşturmasında savcılık iddianameyi tamamladı. Tehdit mektupları gönderen şüphelilere, yasaklı örgüt sembolleri kullanarak, şiddete çağrı yapma, halkı kışkırtma, dini veya dünya görüşü nedeniyle insanlara hakaret etme, pornografik içerik paylaşımı suçlaması yöneltildi.

YILDIZ'I ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
SAVCILIK, yaşları 31 ile 36 arasında olan şüphelilere 102 somut vakada Hitler, gamalı haç ve benzeri Nazi sembol ve içeriklerinin paylaşımı suçlaması yöneltti. Yahudi soykırımının inkârı, hakaret ile iftira da suçlamalar arasında yer aldı. Avukat Seda Başay Yıldız'a NSU 2.0 imzalı defalarca ölüm tehdidi yazıları gönderilmişti. Yıldız'ın gizli adresine karakol bilgisayarından bakıldığı ortaya çıkmıştı. FRANKFURT
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NSU 2.0 iddianamesi hazırlandı
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