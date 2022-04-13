FETÖcülere hesap şoku

ASRIN haini Fetullah Gülen'in kurduğu terör örgütü FETÖ'nün emrinde olan maşalar, Almanya'da hiç beklemedikleri bir hareketle karşı karşıya kaldı. Ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank, önde gelen FETÖ'cüler arasında yer alan üç kişinin hesaplarını kapattı. Banka, hesapların kapatıldığını FETÖ'cülere yazılı olarak bildirdi. Haber, Alman Die Welt gazetesi tarafından duyuruldu.İLK etapta üç FETÖ'cünün hesabının kapatıldığını yazan gazete, bir FETÖ'cünün açıklamalarına da yer verdi. Ancak kişilerin isimleri yazılmadığı gibi, sadece birinin takma ismi kullanıldı. Haberde, Türkiye'nin baskısının etkili olduğu ve bu baskı nedeniyle Almanya'daki FETÖ'cülerin hesaplarının kapatıldığı iddia edildi. FETÖ'cülerin uluslararası finansal bilgi veri tabanı World Check'te kayıtları olduğu öğrenildi.