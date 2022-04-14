Nazan RTL’yi bırakıyor

Alman televizyonlarının ünlü ismi Nazan Eckes (44), RTL televizyonundaki görevine son vereceğini açıkladı. RTL televizyonunda 1999'dan beri sunucu olarak görev yapan Nazan Eckes'in kendi isteği nedeniyle ayrılmak istediği ve bu yıl sonuna kadar çalışmalarına devam edeceği açıklandı. RTL televizyonu, güzel sunucu ile ayrılmak istemediklerini belirterek Eckes ile çok sayıda somut projeleri olduklarını açıkladı. İki çocuk annesi Nazan Eckes, RTl televizyonunda çok sayıda programa imza attı. "Almanya Süper Starını Arıyor", "DSDS", "Lets Dance", "Explosiv" ve "Extra" gibi programların sunuculuğunu yapan Nazan Eckes geçtiğimiz mart ayında demans hastası babasını kaybetmişti.