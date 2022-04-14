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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Nazan RTL’yi bırakıyor

CENGİZ PARLAYAN
Nazan RTL’yi bırakıyor

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Almancasına hayran kaldığı iki çocuk annesi ünlü sunucu Nazan Eckes, kariyeri ile ilgili hiç beklenmedik bir karar aldı

Alman televizyonlarının ünlü ismi Nazan Eckes (44), RTL televizyonundaki görevine son vereceğini açıkladı. RTL televizyonunda 1999'dan beri sunucu olarak görev yapan Nazan Eckes'in kendi isteği nedeniyle ayrılmak istediği ve bu yıl sonuna kadar çalışmalarına devam edeceği açıklandı. RTL televizyonu, güzel sunucu ile ayrılmak istemediklerini belirterek Eckes ile çok sayıda somut projeleri olduklarını açıkladı. İki çocuk annesi Nazan Eckes, RTl televizyonunda çok sayıda programa imza attı. "Almanya Süper Starını Arıyor", "DSDS", "Lets Dance", "Explosiv" ve "Extra" gibi programların sunuculuğunu yapan Nazan Eckes geçtiğimiz mart ayında demans hastası babasını kaybetmişti.
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Nazan RTL’yi bırakıyor
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