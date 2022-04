Yaptıkları yanlarına kalmayacak

12 NİSAN'DA kaydedilen görüntülerde çevredekilerin tepkisine rağmen biri kadın iki polisin sırtüstü yatırdıkları çocuğun üzerine çıkmaları, erkek polisin diziyle çocuğun göğsüne bastırması yer alıyor. Çevredekilerin "O henüz küçük bir çocuk" şeklindeki tepkisine aldırmayan polislerin, Emirhan'ı yüzüstü yatırarak ters kelepçe taktıkları da kameraya yansıdı. Ailenin avukatı Fatih Zingal, "Emirhan, polis üzerine çıktığı an ne nefes alabilmiş ne de ses çıkartabilmiş. Olayı takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.DUISBURG'DA makinist olarak çalışan baba Ersen Altıntaş (45), 13 yaşındaki bir çocuğa böyle bir müdahalenin hoş görülemeyeceğini, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Altıntaş, olaydan sonra hem Türk yetkililerin hem de Türk basınının kendileriyle temasa geçip yanlarında olduklarını bildirdiklerini, ancak Alman yetkililer ile basının olayı görmezden geldiğini belirterek, "Biz ne olursa olsun sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız, davayı da kesinlikle açıyoruz. Şu an şahitler toparlanıyor ve hazırlık yapıyoruz" dedi.NİSAN 2007'de Antalya'da 13 yaşında olan İngiliz uyruklu C.M.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Marco olayını hatırlatan baba Altıntaş, "Almanlar Türkiye'den getirdikleri bu çocuğu başbakan gibi karşıladılar. Orada bu olaya ses çıkarıyorsunuz da 13 yaşındaki bir çocuğa yapılan bu muameleye neden ses çıkarmıyorsunuz? Anne ya da babayı arayıp halimizi hatırımızı da mı soramıyorsunuz?" diye tepki gösterdi. WAZ gazetesinde yayımlanan bir habere tepki gösteren baba Altıntaş, "Kimse olayı görmedi, WAZ gazetesi yazdı. O da '13 yaşındaki çocuk polisi tekmeledi' şeklinde taraflı haber yaptı" dedi.EMİRHAN Altıntaş, olay günü arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarını, bir kilisenin önünde onlarla şakalaşırken dengesini kaybedip yere düştüğünü, düşerken de tutunmak için uzandığı seçim afişiyle yere kapandığını anlattı. "Olayı gören bir kadın, polis çağırdı. Oraya bir kadın bir de erkek polis geldi. Beni tutup üzerimi aradılar, telefonumu ve çantamı aldılar. Erkek polis tutup beni yere attı ve dizleriyle boğazıma bastırdı, o an nefes alamıyordum" diyen Emirhan, şimdi polis gördüğünde hâlâ çok korktuğunu ifade etti.