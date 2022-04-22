Hitler’in torunlarından gövde gösterisi

Dorsfeldsemtini mekân tutan ırkçılar, bir binayı imparatorluk dönemi bayrakları ile donattı. Daha önce de benzer eylem yapan ırkçılara bu kez polis vinçler ile müdahale etti. Semte götürülen vinç aracılığı ile binanın üst kat pencerelerine asılan bayraklar söküldü. Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, binadan 14 bayrağın indirildiğini açıkladı.LANGE, "Adolf Hitler'in yüceltilmesi, tüm kurbanlarla alay etmektir. Operasyonumuz ile Dortmund'da aşırı sağa karşı mücadeledeki net çizgimizi gösterdik" dedi. Bünyesinde 40 derneği barındıran Dortmund Türk Dernekleri Platformu Sözcüsü ve Belediye Meclis Üyesi Emre Güleç, "Bayrakları indirmesi önemli, fakat cami saldırısı failleri hâlâ ortaya çıkarılamadı" dedi.KENTTE son iki yılda altı kez camilere saldırı yapıldığını hatırlatan Güleç, "Yetkililer sürekli tedbir alacaklarını söylüyor, fakat biz somut sonuçlarını göremedik. Özellikle NSU 2.0 imzalı tehdit toplumumuzu endişeye sevk etti" diye konuştu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kuzey Ren Vestfalya Milletvekili Volkan Baran ise, "Ülkede günde ortalama iki kez Müslüman kuruluş veya Müslümanlara saldırı oluyor. Camilere daha fazla korunma sağlanmalı" diye çağrı yaptı.