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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Mevlüde genç gibi düşünmeliyiz

İBRAHİM TAŞ
Mevlüde genç gibi düşünmeliyiz

Siyasetçi Armin Laschet, bir suç işleyen Türk genci görüldüğünde tüm Türklerin suçlanamayacağını söyledi. Laschet, Türkiye’nin savaşta arabuluculuk çabasını övdü

HER TÜRK SUÇLU DEĞİL
ALMAN Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) eski Genel Başkanı Armin Laschet, Köln'de Türk - Alman İş İnsanları Derneği'nin (TDU-NRW) 'Girişimcilik' konulu toplantısına katıldı. Laschet yaptığı konuşmada, Solingen faciasında beş aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç örneğini verdi ve "Mevlüde Genç'in, 'Suçlu tüm Almanlar değil. Suçlu sadece o suçlulardır' mesajı çok önemli. Eğer bir Türk çocuğu suç işlerse bir Alman, 'Her Türk suçu değil' diyebilmeli" dedi.

ARABULUCULUK BAŞARISI
LASCHET, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşta Türkiye'nin yapıcı rolünü de övdü ve "Türkiye'nin Antalya forumunda 35 farklı ülkenin başkanlarının yanı sıra Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirmesi önemli bir başarıydı. Türkiye'nin stratejik aracı konumdaki önemini Almanya'nın görmesi ve desteklemesi gerekiyor" diye konuştu. Laschet, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artması gerektiğine işaret etti.
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Mevlüde genç gibi düşünmeliyiz
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