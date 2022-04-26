Başkanın bürosuna kıyak maaş baskını

Avrupa'nın finans başkenti Frankfurt'u sarsan AWO skandalında dün şoke eden bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde onlarca polis, kentin en gözde noktasında bulunan Frankfurt Büyükşehir Belediyesi'ne baskın düzenledi. Baskında eşine maaş kıyağı yaptığı ileri sürülen SPD'li Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın (63) bürosu arandı. Baskında, çok sayıda dosyaya el konuldu.SAVCILIK, operasyona ilişkin ayrıntı vermezken, Feldmann'ın ayrıldığı eşi Zübeyde Temizel'e (36) imtiyaz kullanarak yüksek maaş ödetme soruşturmasına ilişkin delil arandığı belirtildi. Feldmann, eski eşini AWO'ya bağlı Dostluk isimli iki dilli anaokulunda müdire yapmak, imtiyaz kullanarak yüksek maaş ödetmek ve makam arabası sağlamakla suçlanmıştı. FRANKFURTSAVCILIĞIN iddianamesine göre, Zübeyde Temizel'in sızdırılan maaş bordrosu, ancak 17 yıllık görevi sonrası alabileceği maaşı aldığını ortaya koydu. En yüksek kıdemden ödenen maaşın yanı sıra hakkı olmadığı halde makam aracı sağlanması iddianamede yer alıyor. Feldmann hakkındaki iddiaları reddederken, AWO'nun seçim sırasında başkanı, topladığı bağışlarla desteklediği de ileri sürülüyor.Yardım kuruluşu Arbeiterwohlfahrt (AWO) tarafından işletilen anaokulunda Zübeyde Temizel'in eski eşi tarafından müdire yapıldığı, toplu sözleşmeyi aşan astronomik maaş bağlatıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. 2016 yılında Türk Film Festivali'nde tanışan çift, aynı yıl evlenip Züleyha adında çocuk sahibi olmuştu. Feldmann çifti, geçtiğimiz yaz ayrılık kararı almıştı. Feldmann 2024'te yeniden aday olmayacağını da duyurmuştu.