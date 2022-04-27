Bizi gören İslam’ı sevsin

HollandaDiyanet Vakfı'na bağlı Ahi Evran Camisi'nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada Müslümanların kendilerini güzel tanıtması gerektiğine işaret etti. Erbaş, "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki, dinimizi öyle örnek yaşayalım ki, bize bakan İslam'a heves etsin" diye konuştu.MEDİNE'DE Peygamber Efendimizin gayrimüslimlerle birlikte yaşadığını anımsatan Erbaş, "Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız" dedi. Camideki iftarda konuşan Erbaş, camilerin namaz kılınmasının yanında eğitim mekânları olduğunu da anlattı. LAHEYİSLAM'IN yeryüzüne gönderilmiş en büyük nimet olduğunu da vurgulayan Ali Erbaş, "İslam, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa efendimize kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır. Rabb'imiz İslam'ın en büyük nimet olduğunu ayet-i kerimesinde, 'Ben üzerinizdeki nimetimi tamamladım' buyuruyor. Buradaki nimetin adı İslam'dır" dedi