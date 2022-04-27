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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Bizi gören İslam’ı sevsin

Bizi gören İslam’ı sevsin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa’da yaşayan Müslümanlara seslendi: Dinimizi öyle örnek yaşayalım ki gayrimüslimler bize bakınca İslam’a heves etsin

Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ahi Evran Camisi'nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada Müslümanların kendilerini güzel tanıtması gerektiğine işaret etti. Erbaş, "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki, dinimizi öyle örnek yaşayalım ki, bize bakan İslam'a heves etsin" diye konuştu.



VEBALİNİ TAŞIYAMAYIZ
MEDİNE'DE Peygamber Efendimizin gayrimüslimlerle birlikte yaşadığını anımsatan Erbaş, "Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız" dedi. Camideki iftarda konuşan Erbaş, camilerin namaz kılınmasının yanında eğitim mekânları olduğunu da anlattı. LAHEY

NİMETİN ADI İSLAM'DIR
İSLAM'IN yeryüzüne gönderilmiş en büyük nimet olduğunu da vurgulayan Ali Erbaş, "İslam, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa efendimize kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adıdır. Rabb'imiz İslam'ın en büyük nimet olduğunu ayet-i kerimesinde, 'Ben üzerinizdeki nimetimi tamamladım' buyuruyor. Buradaki nimetin adı İslam'dır" dedi

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Bizi gören İslam’ı sevsin
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