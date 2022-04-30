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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Mavi kartlıya kolay vatandaşlık

Mavi kartlıya kolay vatandaşlık
TÜRKİYE, izin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlıların çocuklarının Türk vatandaşlığına geçişinde kolaylık sağladı. Buna göre mavi kartlıların çocukları, başvuru ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Geçişte, 'Türkiye'de 5 yıl geçerli ikamet izni' şartı da kaldırıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde söz konusu uygulama yürürlüğe konuldu" dedi. Türkiye, mavi kartlıların çocukları için vatandaşlığa geri alımı kolaylaştırdı, ancak Almanya çifte vatandaşlığın önünü henüz açmadı.
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Mavi kartlıya kolay vatandaşlık
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