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Giriş Tarihi: 2.5.2022

Dr. Dilek dikiş makinesinin başında

CENGİZ PARLAYAN
Dr. Dilek dikiş makinesinin başında

Dr. Dilek Gürsoy’un sosyal medya hesabından yaptığı renkli paylaşımları sürüyor. Daha önce dantel örerken fotoğraf paylaşan Gürsoy, bu kez dikiş makinesinin başına geçti

Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündemde. Daha önce dantel örerken fotoğraf paylaşıp, 'Dantel de yaparız, bypass da' diyen Gürsoy, bu kez bir terzide dikiş makinesiyle fotoğraf yayınlayıp, 'Dikiş bizim işimiz' yazdı. Gürsoy'un paylaşımı büyük beğeni topladı. Öte yandan Gürsoy, 'Hayatımın hayali' dediği kardiyoloji hastanesinin bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl başlarında açılacağını müjdeledi. Gürsoy, "Düsseldorf'ta açacağız inşallah. Hedefim buydu ve inşallah çok yakınlaştık" dedi.
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Dr. Dilek dikiş makinesinin başında
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