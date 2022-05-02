Dr. Dilek dikiş makinesinin başında

Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündemde. Daha önce dantel örerken fotoğraf paylaşıp, 'Dantel de yaparız, bypass da' diyen Gürsoy, bu kez bir terzide dikiş makinesiyle fotoğraf yayınlayıp, 'Dikiş bizim işimiz' yazdı. Gürsoy'un paylaşımı büyük beğeni topladı. Öte yandan Gürsoy, 'Hayatımın hayali' dediği kardiyoloji hastanesinin bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl başlarında açılacağını müjdeledi. Gürsoy, "Düsseldorf'ta açacağız inşallah. Hedefim buydu ve inşallah çok yakınlaştık" dedi.