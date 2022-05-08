Yağ satışına yaş kısıtlaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş nedeniyle aylardır ayçiçeği yağı tedariki konusunda sıkıntı yaşayan Almanya, sorunun aşılamaması üzerine farklı yollar denemeye başladı. Süpermarketler, depolarında sınırlı sayıda bulunan ayçiçeği yağının eşit dağılımını sağlamak adına, alımda sayıya getirdikleri sınırlamayı şimdi de yaşa getirdi. Ailelerin çocuklarına da yağ aldırması üzerine süpermarketler, 18 yaş altındakilere ayçiçeği yağı satmamaya başladı. Uygulamanın ilk örneği, süpermarketler zinciri Lidl'in Schleswig Holstein Eyaleti'ndeki bir şubesinde görüldü. Kasiyerler, ayçiçeği yağı alanların kimliklerine bakmaya başladı. Durum sosyal medyada büyük tepki toplayınca süpermarket zinciri özür dileyerek, uygulamanın kaldırıldığını duyurdu.