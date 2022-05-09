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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Türkeli’den ‘çifte’ sözü

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Türkeli’den ‘çifte’ sözü

Çifte vatandaşlığa bugüne dek hep karşı duran CDU’nun Uyum Müsteşarı görevine getirdiği Gonca Türkeli, çifte vatandaşlığın desteklenmesi için çalışacağını söyledi

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Teşkilatı Uyum ve Çeşitlilik Komitesi, Wuppertal kentinde 'Göçmenlerin siyasi katılımı' konulu toplantı düzenledi. Toplantıya NRW Başbakanı Friedrich Merz ile NRW Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert de katıldı. Türkeli, toplantı sonrası SABAH'a çifte vatandaşlık konusunda açıklamada bulundu ve "Çifte vatandaşlık federal bağlamda çözülmesi gereken bir konu. Şahsi fikrim çifte vatandaşlığın verilmesinden yana. CDU içerisinde kararı desteklememiz için çalışmalar yapacağım" dedi.
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Türkeli’den ‘çifte’ sözü
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