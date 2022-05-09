Türkeli’den ‘çifte’ sözü

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Teşkilatı Uyum ve Çeşitlilik Komitesi, Wuppertal kentinde 'Göçmenlerin siyasi katılımı' konulu toplantı düzenledi. Toplantıya NRW Başbakanı Friedrich Merz ile NRW Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert de katıldı. Türkeli, toplantı sonrası SABAH'a çifte vatandaşlık konusunda açıklamada bulundu ve "Çifte vatandaşlık federal bağlamda çözülmesi gereken bir konu. Şahsi fikrim çifte vatandaşlığın verilmesinden yana. CDU içerisinde kararı desteklememiz için çalışmalar yapacağım" dedi.