‘13’üncü Cuma’da kan akacak’

Almanya'nınEssen kentinde bulunan Don Bosco Lisesi'ne giden ırkçı öğrencinin, okuldaki kızlar tuvaletine bir yazı yazdığı ortaya çıktı. Öğrencinin, "13. Cumayı biliyor musun? 13 Mayıs'ta Don Bosco Lisesi'nde kan akacak" diye yazdığı öğrenildi. Yapılan baskında ayrıca öğrencinin evinde bir ölüm listesi bulunduğu da bildiriliyor. Ölüm listesinde bir Alman öğrenci ile Müslüman öğrenciler yer alıyor. Evinde en az 16 bomba bulunan ırkçı öğrenci ile ilgili soruşturmayı üstlenen Düsseldorf Başsavcılığı, tutuklama kararı verdi. Ölüm listesindekilerden birinin, ırkçı öğrencinin birlikte sunum çalışması yaptığı Müslüman öğrenci olduğu öğrenildi.