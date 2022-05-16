16 yaşında bu nasıl nefret

Ağır bir terör saldırısı hazırlığında olduğu için tutuklanan Don Bosco Lisesi öğrencisi Jeremy R.'nin (16), baskında Müslüman öğrencileri hedef almayı planladığı öğrenildi. Hazırladığı manifestoda bazı çizimlere yer veren Jeremy R. çizdiği darağacının üzerine, "Kill Muslim" ve "Kebap yok edici" notlarını düştü. Darağacının yanına ise, "Müslümanları asmak her zaman iyi bir fikirdir" diye yazmış.IRKÇI öğrenci, hazırladığı ölüm listesine Müslümanlara yakın bir Alman öğretmeni ve daha okulda iki gün önce birlikte sunum yaptığı Müslüman öğrenciyi de almış. Mektubunda Yahudiler'den ve siyahilerden duyduğu nefreti dile getiren öğrenci, bir giyotinin üzerine "Nigger Killer" (Zenci öldüren) yazmış. Yanında ise, "Siyah sorunun çözümü için en iyi yol. Zenci ırkı tamamen yok etmenin zamanı geldi" yazısı dikkat çekiyor.MANİFESTOSUNDA kendi yaşamını "çekilmez" olarak değerlendiren Jeremy R., "Ölüm günüm, yaşamımın aynı zamanda son ve en iyi günü olacak. Ölümden sonra ne olursa olsun, durumum aciz ve işi yaramaz yaşamımı devam ettirmekten yüzde 100 daha iyi olacak" diye yazmış. Bir başka sayfada, "Nefretim dizginlenemez" notunu düşen ırkçı öğrencinin hedefinin, mümkün mertebe çok sayıda insan öldürmek olduğu ortaya çıktı.JEREMY R.'nin daha önce Norveç'te ırkçı Anders Breivik başta olmak üzere, değişik ülkelerde terör saldırısı düzenleyenleri örnek aldığı öğrenildi. Öğrenci, bu saldırılarda az insan ölmesine üzüldüğünü, kendisinin çok daha fazla insan öldüreceğini yazdı. Beyaz ırkın yok olmasından endişe ettiği için katliam planladığını yazan öğrenci, manifestosunda bol bol Nazi diktatörü Hitler'in ismine ve söylemlerine yer verdi.