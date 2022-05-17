9 Türk kökenli meclise girdi

ALMANYA'NIN nüfusu en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da seçim sonuçları netleşti. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yüzde 35.7 oranında oy alıp birinci parti olduğu eyalette, 9 Türk kökenli meclise girmeyi başardı. Seçimde 4.6 puan oy kaybeden ve yüzde 26.7 oranında oy alan Sosyal Demokrat Parti'den meclise Volkan Baran, Serdar Yüksel, İbrahim Yetim yeniden seçildi. Dilek Engin ile Tülay Durdu da meclise girdi.SEÇİMDE oy patlaması yaparak yüzde 18.2'ye yükselen Yeşiller Partisi'nde Gönül Eğlence ile Berivan Aymaz seçim bölgelerini kazanarak yeniden seçildi. 39 Milletvekili çıkaran Yeşillerde listeden meclise giren isimler Meral Thoms, İlayda Bostancıeri oldu. Öte yandan Türk kökenli adayı bulunmayan FDP büyük oy kaybı yaşadı ve 5.9 oranında oy aldı. Irkçı AfD'ye ise sandıktan 5.4 oranında oy çıktı. Seçime katılım oranı yüzde 55.5 oldu.Cengiz PARLAYAN-Tevfik KARA