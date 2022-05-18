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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Alara, Almanya’yı şampiyonluğa taşıdı

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Alara, Almanya’yı şampiyonluğa taşıdı

Orta sahadan aldığı topu 15 metre sürdükten sonra ağlara gönderdi. Alara Şehitler, golü ile Almanya’yı finale taşıdı. Almanya finalde penaltılar sonrası şampiyon oldu

BOSNA Hersek'te düzenlenen U 17 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na Alara Şehitler (16) damgasını vurdu. Takımın 10 numarası Şehitler, yarı final maçında Fransa'ya mücadelenin 39. dakikasında muhteşem bir gol attı. Topu orta sahadan alan Alara'nın, 30 metre uzaktan sol ayağı ile vurduğu top ağlarla buluştu. Almanya bu gol ile finale yükseldi. Finalde İspanya ile karşılaşan Almanya, maçın normal süresini 2-2 tamamladı. Penaltı atışları Almanya'ya 8. kez Avrupa Şampiyonluğu getirdi. Ravensburg takımında oynayan orta saha oyuncusu, 20 kez terlettiği Almanya milli takım forması ile Avrupa şampiyonluğu unvanını kazandı.
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Alara, Almanya’yı şampiyonluğa taşıdı
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