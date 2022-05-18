Alara, Almanya’yı şampiyonluğa taşıdı

BOSNAHersek'te düzenlenen U 17 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na Alara Şehitler (16) damgasını vurdu. Takımın 10 numarası Şehitler, yarı final maçında Fransa'ya mücadelenin 39. dakikasında muhteşem bir gol attı. Topu orta sahadan alan Alara'nın, 30 metre uzaktan sol ayağı ile vurduğu top ağlarla buluştu. Almanya bu gol ile finale yükseldi. Finalde İspanya ile karşılaşan Almanya, maçın normal süresini 2-2 tamamladı. Penaltı atışları Almanya'ya 8. kez Avrupa Şampiyonluğu getirdi. Ravensburg takımında oynayan orta saha oyuncusu, 20 kez terlettiği Almanya milli takım forması ile Avrupa şampiyonluğu unvanını kazandı.