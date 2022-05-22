Ela Almanya’ya madalya getirdi

Almanya adına tekvandoda büyük başarılara imza atan Ela Aydın (23), İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 11 kez Almanya şampiyonu olma başarısı gösteren Ela, Avrupa Şampiyonası'nda 53 kiloda yarıştı ve yarı finalde Türkiye'den Zeliha Ağrıs ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-4 yenik ayrılan Ela, üçüncü kez bronz madalyaya uzandı. Dachau kentinde yaşayan Ela, daha önce Avrupa Şampiyonası'nda üç kez gümüş madalya kazanmıştı. Ela, "Hedeflediğim madalyanın rengi farklı da olsa, genel performansımdan memnunum. Turnuvanın şampiyonuna yenildim. Yolculuk iki hafta sonra Roma'da devam ediyor" dedi. Aynı şampiyonada Almanya adına mücadele eden İmran Özkaya da üçüncü oldu. FRANKFURT