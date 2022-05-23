Almanya’da 13.4 milyon yoksul var

Wohlfahrt adlı ülkenin en önde gelen sosyal yardım kuruluşunun Başkanı Ulrich Schneider, "Artık ayı nasıl geçireceğini bilemeyen milyonlarca hanemiz var. Bu da yaklaşık 13.4 milyon yardıma ihtiyacı olan kişi anlamına geliyor. Toplumun yüzde 16.1'ine tekabül ediyor. Enflasyon oranı bu şekilde gelişmeye devam ederse, o zaman toplum alttan parçalanacak" diye konuştu.AŞEVLERİNİN artan talebi karşılayamaz hale geldiğine dikkat çeken Schneider, "Fiyat artışları nedeniyle şu anda toplumun tabanında neler olduğuna yeterince dikkat edilmiyor. Hükümet'in yardım paketi pek de yardımcı olmayacak" dedi. Hartz IV sosyal yardımının 449 eurodan 678 euroya yükselmesini isteyen Schneider, "Bu kişilerin elektrik ücreti ve kiranın yanında konut ek masrafları da ödenmeli" dedi.SCHNEİDER, Federal Hükümet'in son yardım paketine de değindi ve yardımda adaletsizlik olduğuna işaret etti. RND'ye konuşan Başkan, "Varlıklı haneler, bu yardımla en fazla rahatlamayı sağlıyor. Yalnız yaşayan bir milyoner, asgari ücretle çalışan birinden daha fazla rahatlama hissedecek" diye sitemde bulundu. Hans Böckler Vakfı da hükümet yardımının sınırlı ölçüde yardımcı olduğunu açıkladı ve enerji ile gıda fiyatı yükünün ancak yarısı kadar yardım yapıldığına işaret etti.