Yeni nesil beni gururlandırıyor

İstanbulÜniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1960 yılında Almanya'ya gelmeye karar veren Dr. Fikret Kirazlı, SABAH ile göç hikâyesini paylaştı. Bursalı olan Kirazlı, "Wuppertal'de hastanede cerrah olarak işe başladım. Geldiğimde kentte hiç Türk yoktu. Sayı yavaş yavaş arttı. Belediyede sözü geçen bir Alman'ı ameliyat edince muayenehane açmamı önerdi. 1973'te özel muayenehanemi açtım" dedi.Türklerin oluşturduğu yılda 10 bin hastaya baktığını ifade eden Kirazlı, "Aralıksız 28 yıl çalışıp emekli oldum. Birkaç yıl önce eşimi kaybettim ve iki oda bir mutfaktan oluşan yaşlılar yurdunda günlerimi geçiriyorum. 90 yaşıma geldim. İlk kuşaktan hastalarımın çoğu ya öldü ya da Türkiye'ye döndü. İkinci, üçüncü kuşaktan hastalarımdan ziyaretime gelenler olduğunda çok seviniyorum" diye konuştu.ALMANYA'DAKİ Türk toplumunun ülkede 60 yılı devirdiğini ifade eden Dr. Kirazlı, "Artık şunu kabul edelim, bizler buralıyız. Yeni neslin akademik insanlardan oluşması beni gururlandırıyor. Bizim zamanımızda ülkede birkaç Türk doktoru vardı. Şimdi her hastanede Türk doktoruna rastlamak mümkün. Sadece tıp değil, her branşta söz sahibi olduk. Artık bizler, Türk toplumu olarak bu ülkenin geleceğinde söz sahibiyiz. İki dil ve iki kültürle yetişen yeni nesil bizim zenginliğimiz oldu" dedi.