Haberler Avrupa Haberleri Çocuklarım ve ailem her şeyim
Giriş Tarihi: 29.5.2022

Çocuklarım ve ailem her şeyim

Ünlü moderatör Nazan Eckes, verdiği bir röportajında çocukları ve ailesini anlattı. Nazan, ailenin kendisi için her şeyi ifade ettiğini söyledi

NAZAN Eckes, "Çocuklarım benim her şeyim ve onları her şeyden çok seviyorum. Her geçen gün daha fazla kendi karakterlerine dönüştüklerini görmeyi seviyorum. Ayrıca kardeşlerim ve annemle de çok yakın bir ilişkim var. Hayatın her alanında birbirimizin yanındayız" dedi. Çocuklarına Türk ve Alman kültürünü anlattığını ifade eden Nazan, iki oğlunu hayatındaki her şeye dahil etmeye çalıştığını anlattı. GALA dergisine röportaj veren Nazan, "Çocuklarım stüdyodaki prodüksiyon sırasında annelerini ziyarete geliyorlar. Annelerinin işte ne yaptığını görmekten hoşlanırlar. Evden çalıştığımda toplantılara dahil olurlar" diye konuştu. Türkiye'yi çok sevdiğini de dile getiren Nazan, "Almanya'da kök salmış olsam da, Türkiye'ye uçmak biraz eve gelmek gibi" dedi. FRANKFURT
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklarım ve ailem her şeyim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA