Çocuklarım ve ailem her şeyim

NAZAN Eckes, "Çocuklarım benim her şeyim ve onları her şeyden çok seviyorum. Her geçen gün daha fazla kendi karakterlerine dönüştüklerini görmeyi seviyorum. Ayrıca kardeşlerim ve annemle de çok yakın bir ilişkim var. Hayatın her alanında birbirimizin yanındayız" dedi. Çocuklarına Türk ve Alman kültürünü anlattığını ifade eden Nazan, iki oğlunu hayatındaki her şeye dahil etmeye çalıştığını anlattı. GALA dergisine röportaj veren Nazan, "Çocuklarım stüdyodaki prodüksiyon sırasında annelerini ziyarete geliyorlar. Annelerinin işte ne yaptığını görmekten hoşlanırlar. Evden çalıştığımda toplantılara dahil olurlar" diye konuştu. Türkiye'yi çok sevdiğini de dile getiren Nazan, "Almanya'da kök salmış olsam da, Türkiye'ye uçmak biraz eve gelmek gibi" dedi.