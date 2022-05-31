Irkçı komşu kabusu

Berlin'deyaşayan Bostancı Ailesi'nin yaşamı, 2009 yılından beri apartmanlarına taşınan 50 yaşlarındaki Alman kadın nedeniyle kâbusa döndü. 10 katlı apartmanın giriş katına yerleşen ırkçı Alman, önce "Defolun gidin pis Türkler" diye her fırsatta hakaret yağdırdı. Bununla yetinmeyen komşu, evine kendi gibi ırkçıları doldurup yüksek sesli müzik dinletti. Geceleri eğlenceler düzenledi.YOZGATLI Mehmet Bostancı (50), "2007 yılında taşındığım binada 80 daire bulunuyor. Kalanların da büyük çoğunluğu göçmen aileler. 2009'da tek başına alt kata taşınan Alman kiracı, apartmanda huzur bırakmadığı gibi büyük korkuya da neden oluyor. Motosikletli ırkçıları peşimize saldı. İki bina ileride oturan kızımızın yolunu kesip tehditler savurdu. Sosyal medyada bizi hedef gösterdi" diye konuştu.SÜREKLİ artan gürültü ve tehdit üzerine durumu, polise ve ev sahibine şikâyet ettiğini söyleyen Bostancı, "Kadın bunun üzerine eylemlerini daha da artırdı. Evin çevresinde köpekli ırkçılar geziyor. Balkonumuza torpil gibi patlayıcı maddeler fırlatıyorlar. Eşim bir kez gürültü üzerine 'Sessiz olun' uyarısında bulununca, kadının oğlu kapımıza dayandı. Savcılık, kamu davası açtı, ama sonuç alamadık" dedi.