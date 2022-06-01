Haberler Avrupa Haberleri Polisin hataları örtülüyor
Giriş Tarihi: 1.6.2022

Polisin hataları örtülüyor

Fatih YILMAZ
Polisin hataları örtülüyor

Uluslararası Af Örgütü, Almanya’da polise karşı açılan davaların yüzde 97’sinin düştüğünü açıkladı. Örgüt, “Teşkilat içerisinde hata örten kültür gelişmiş” değerlendirmesi yaptı

VAKA BİLİNENDEN FAZLA
ALMANYA'DA polisin orantısız güç kullanımı tartışılırken Uluslararası Af Örgütü'nden çarpıcı açıklama geldi. Örgütün Baden Württemberg Ombudsmanı Beate Böhlen, polis şiddetinin bilinenden çok daha fazla olduğunu, bildirilmeyen çok sayıda vaka bulunduğunu ifade etti. Böhlen, polise karşı açılan davaların yüzde 97'sinin düştüğünü dile getirip, "Bir bağışlama, hataları örtme kültürü var" dedi.

İFADE HAİNLİK SAYILIYOR
BÖHLEN, Baden Württemberg Eyaleti'nde polis şiddetine yönelik binden fazla ihbardan sadece altısının kararla sonuçlandığının altını çizdi. Örgütün İnsan Hakları Grubu Sözcüsü Philipp Krüger ise polise karşı yürütülen kovuşturmaların başarı şansının çok az olduğunu belirtti. Krüger, "Suç işleyen meslektaşlarına karşı tanıklık yapmayı hainlik olarak gören polisler var" eleştirisinde bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisin hataları örtülüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA