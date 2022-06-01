Polisin hataları örtülüyor

ALMANYA'DA polisin orantısız güç kullanımı tartışılırken Uluslararası Af Örgütü'nden çarpıcı açıklama geldi. Örgütün Baden Württemberg Ombudsmanı Beate Böhlen, polis şiddetinin bilinenden çok daha fazla olduğunu, bildirilmeyen çok sayıda vaka bulunduğunu ifade etti. Böhlen, polise karşı açılan davaların yüzde 97'sinin düştüğünü dile getirip, "Bir bağışlama, hataları örtme kültürü var" dedi.BÖHLEN, Baden Württemberg Eyaleti'nde polis şiddetine yönelik binden fazla ihbardan sadece altısının kararla sonuçlandığının altını çizdi. Örgütün İnsan Hakları Grubu Sözcüsü Philipp Krüger ise polise karşı yürütülen kovuşturmaların başarı şansının çok az olduğunu belirtti. Krüger, "Suç işleyen meslektaşlarına karşı tanıklık yapmayı hainlik olarak gören polisler var" eleştirisinde bulundu.