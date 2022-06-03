Osman baba emin ellerde

Türkiye, ölüme terk edilen bir vatandaşına daha sahip çıktı. Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya (59), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tedavisinin sürdürülmesi için ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. Önceki gün akşam saatlerinde ambulans uçak Dresden'den Kızılkaya'yı alıp TSİ 23.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.UÇAĞI acil sağlık hizmetleri ekibi karşıladı ve Kızılkaya'yı ambulansla tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Ambulans uçakta görevli acil tıp uzmanı Dr. Erhan Er, Kızılkaya'nın beyin damarında oluşan pıhtı sonucu tedavi altına alındığını hatırlattı ve "Yolculuğumuz gayet sıkıntısız geçti" açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Hastaya, 'evi' yani ülkesi sahip çıktı" dedi.OSMAN Kızılkaya'nın oğlu Cabir, babasının ambulans uçakla Türkiye'ye sevk edilmesinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ile babasının durumunu duyuran SABAH'a, ahaber'e ve atv'ye teşekkür etti. Cabir, "Türkiye'ye gittiğimde Cumhurbaşkanımın elini öpmek istiyorum. İyileştiğinde babama sarılmayı bekliyorum" dedi.OSMAN Kızılkaya'nın eşi Müzeyyen, "Hüzün ve mutluluk bir arada. Bunu ancak yaşayan bilir ve anlar. Tek üzüntümüz onunla birlikte gidememek oldu. Ambulans uçakta fotoğraflarını görünce 'emin ellerde' dedik. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladık. Allah devletimize zeval vermesin. Tek ümidimiz bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu. Kızılkaya'nın yeğeni Gülsüm Köse ise, "Haftalardır çabalıyorduk. SABAH Gazetesi sayesinde sesimiz duyuldu ve Türklüğün gücünü bir kere daha hissettik" dedi.ŞUBAT'TA fenalaşıp Wiesbaden'de hastaneye kaldırılan Osman Kızılkaya, "Önemli bir şeyin yok" denilerek taburcu edildi. Hastaneden çıkarken fenalaşıp yere düşen ve beyninde pıhtılaşma oluşan Kızılkaya, 500 kilometre ilerdeki Dresden'de hastaneye nakledildi. Hastane, 'Tedavilere yanıt vermiyor, tepkisiz' dedi. Kızılkaya'nın çocukları, SABAH aracılığıyla Türkiye'den yardım istedi.