Berlin’de dehşet

OLAY saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Daha önce 2016 yılında Anis Amri isimli teröristin bir TIR ile Noel pazarına dalarak 12 kişiyi öldürdüğü Breitscheid Meydanı'nda bir otomobil, kaldırımda yürüyen öğrenci grubunun arasına girdi. Görgü tanıklarına göre, Renault Twingo marka otomobil daha sonra yeniden caddeye geçti. Ve yaklaşık 200 metre ileride durdu.GÖRGÜ tanıkları hızını hiç kesmeyen şoförün mağazaya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığını, ancak çevredekiler tarafından yakalandığını bildirdi. Henüz olayın nedeni konusunda polisten net bir açıklama yapılmadı. Olaydan hemen sonra polisin antiterör birliği çevreyi kuşatma altına alırken, ilkyardım helikopterleri ağır yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, otomobilde itiraf mektubu bulduğunu açıkladı. FRANKFURTMEKTUBUN içeriğinden söz edilmezken, olayın kesinlikle bir kaza olmadığı belirtildi. Sürücünün 29 yaşındaki Ermeni kökenli Alman vatandaşı Gor H. olduğu açıklandı. Gor H.'nin polis tarafından bilinen biri olduğu, daha önce mülkiyete dönük sabıkasının bulunduğu belirtildi. Öte yandan 6 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, üç kişinin de çok ağır yaralandığı bildirildi.