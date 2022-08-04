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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Öğrencilerin % 40’ı göçmen

CENGİZ PARLAYAN
Öğrencilerin % 40’ı göçmen

Almanya’nın nüfusu en kalabalık eyaleti NRW’de 2.4 milyon öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken, öğrencilerin yüzde 40’ının göçmen kökenli olduğu açıklandı

HAFTAYA okulların açılacağı Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) göçmen kökenli öğrenci sayısı arttı. Geçtiğimiz yıl göçmen kökenli öğrencilerin toplam öğrenci sayısının yüzde 39.4'ünü oluşturduğu, bu yıl ise oranın yüzde 40.18'e çıktığı belirtildi. Toplam göçmen kökenli öğrenci sayısı 964 bin 200 olarak duyuruldu. Göçmen kökenli öğrenci sayısının en yüksek olduğu kent yüzde 55.4 oranıyla Gelsenkirchen olurken, bu kenti yüzde 55.3 ile Duisburg izledi. Coesfeld yüzde 18.5 ile eyaletin göçmen öğrencisi en az kenti oldu. Meslek eğitimi okullarda yüzde 30.3 olan göçmen öğrenci sayısı Hauptschule'lerde yüzde 64.1 olarak istatistiklere yansıdı.
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Öğrencilerin % 40’ı göçmen
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