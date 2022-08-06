Polisteki köstebek müdür çıktı

Skandal,Frankfurt Emniyet Müdürlüğü ve Frankfurt Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması kapsamında ortaya çıktı. Resmi görevlilerin işlediği suçlara bakan birimin başındaki polis müdürünün ve yardımcısının ırkçı polisler hakkında yürütülen soruşturmanın tüm detaylarını suçlanan polislere aktardığı öğrenildi. Polis müdürünün ırkçı yazışmaları önleyeceği yerde, ırkçı memurları uyardığı belirlendi.OLAYLA ilgisi tespit edilen 5 polis memuru açığa alınırken, polis müdürünün konumu itibarıyla gizli olan tüm bilgilere erişim hakkı olduğu öğrenildi. K32 isimli Kriminal Daire'nin başkanlığını yürüten müdür ile yardımcısı hakkında "görev başında bir suçun takibini engellemek" suçlamasıyla soruşturma açıldı. İki yöneticinin, ırkçı yazışmaları bildikleri halde buna göz yumduğu, hatta polisleri uyardığı ortaya çıktı.AÇIĞA alınan memurlar hakkında disiplin kovuşturması başlatılırken, emniyet içinde NSU 2.0 skandalına karışan başka polislerin olup olmadığı da halen araştırılıyor. Suçlanan polis müdürünün geçmişte de polisler hakkındaki soruşturmaları engelleyip onları uyarıp uyarmadığı bilinmiyor. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin katledildiği NSU seri cinayetlerinin davası bittikten sonra, NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları başlamıştı.ALMAN polisi geçtiğimiz yıl Berlin'de yaşayan Alexander Horst M.'yi (54) NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarını yazdığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Polisin ve savcılığın "zanlı yakalandı" açıklamasından sonra dönemin SPD Hessen Teşkilatı Başkanı, şimdiki İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e de NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gitmişti. Polis ısrarla "tek kişi" derken, bağımsız gözlemciler bunun saçma olduğunu söylemişti.