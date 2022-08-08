Buse Başak dünya şampiyonu

Uluslararası Almanca Öğretmenler Birliği (IDV) ve Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Almanca Olimpiyatları'nın finali Hamburg'da düzenlendi. Sona eren olimpiyatta Buse Başak Kesimoğlu A2 seviyesinde "Dünyada Almancayı öğrenen en iyi öğrenci" ödülünü kazandı. Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi 11-BF sınıfı öğrencisi olan Kesimoğlu, yarışmada dünya birincisi oldu.ülkeden 107 öğrencinin katıldığı ve 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Hamburg'da düzenlenen Uluslararası Almanca Olimpiyatları'nda (IDO) Buse birinci olarak göğsümüzü kabarttı. Buse Başak Kesimoğlu yarışmaya Türkiye finalisti olarak katılmaya hak kazanmıştı. 107 öğrenci arasından birinci gelen Buse Başak, Fransa, İtalya ve ABD gibi ülkelerden gelen öğrenciler arasından sıyrılarak altına uzandı.BUSE Başak Kerimoğlu, tüm dünyada görev yapan Almanca öğretmenleri ve Goethe Enstitüsü tarafından oluşan jüri Ermenistan'dan Zaruhi Kutaisyan ve Romanya'dan Teodora Smintanca Strugariu'yu da farklı kategoride birinci seçti. Her iki yılda bir Almanya'da düzenlenen ve 2024 yılında Frankfurt'ta yapılacak olan Almanca Olimpiyatları, dünyanın en önemli Almanca dil yarışması.