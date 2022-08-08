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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Hurmacı Mario camiye dükkan açtı

Fatih YILMAZ
Hurmacı Mario camiye dükkan açtı

Hurma ticareti yapan Alman Mario Ebel, Köln DİTİB Merkez Camisi’nin ilk Alman kiracısı oldu. Ebel, cami kompleksinde “Mekka Datteln” ismiyle bir mağaza açtı

KÖLN DİTİB Camisi'nin altında bulunan alışveriş merkezinde dükkan açan Mario Ebel, burada Arap ülkelerinden getirdiği hurma çeşitlerini satıyor. Başörtülü iki personeliyle müşterilerine hizmet veren Ebel, "Bizden böyle bir talepte bulunan olmadı. Şehirde başka bir yerde dükkan açabilirdim, ama Almanya'daki Müslümanlar bizim temel hedef grubumuz" dedi.

ÖN YARGILIYDIM
Dükkanında çok yakında Arap kahvesi satacağını da söyleyen Ebel, cami derneğinin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Müslümanlara karşı ön yargısı olduğunu, ancak Suudi Arabistan'a yaptığı bir seyahatin bu ön yargılarını kırdığını belirten Ebel, "İş fikri de bu geziden sonra oluştu. Mekke ve Medine'de bulduğum şey saf misafirperverlikti" diye konuştu.
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Hurmacı Mario camiye dükkan açtı
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