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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Bisikletli kadınlara başbakanlık desteği

İBRAHİM TAŞ
Bisikletli kadınlara başbakanlık desteği

Bergneustadt kentinde Türk ve Almanlardan oluşan bir grup kadının trafikte fırsat eşitliği için başlattığı “Bisiklet, Kadın ve Özgürlük” projesi büyük ilgi görüyor

Proje başta Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanlığı tarafından olmak üzere Bergneustadt Belediyesi ve Bisiklet Federasyonu'nca destekleniyor. Proje sorumlularından Arzu Durmuş, "Projemiz çok sayıda kişi tarafından destekleniyor. Hafta sonu bisiklet kurslarımız var. İsteyen gelip katılabilir" dedi.

KURSLAR ÜCRETSİZ
DURMUŞ, "Projemizde sosyal pedagoglar, danışmanlar, Alman Olimpiyat ve Spor Federasyonu lisanslı eğitmenlerimiz var. Kurslarımız ücretsiz. Hedefimiz trafikte fırsat eşitliği, daha fazla sağlık ve doğa bilinci, hareket. Nerede hareket, orada bereket düşüncesiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.
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Bisikletli kadınlara başbakanlık desteği
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