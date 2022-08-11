Polis resmen infaz etmiş

BİR kilisenin bahçesinde elinde bıçak olduğu için bir anda karşısında 11 polis bulan gencin vücuduna tam beş kurşun isabet ettiği belirlendi. Senegal'den gelen mülteci bir gencin bıçakla dolaştığı ihbarı üzerine gelen polislerin neden makineli tüfek kullandığı bilinmiyor. Ancak polis, çocuğun elindeki bıçağı tehdit olarak algıladığı için ateş etmiş.MÜLTECİ gencin bıçakla kendini yaralamak istediği, hatta intihar girişiminde bulunacağı ileri sürülüyor. Ancak böyle bir olaya neden 11 polisin geldiği ve Almanca bilmediği öğrenilen çocuğa neden ateş açtığı bilinmiyor. Makineli tüfekle altı kez ateş eden polis, genci çenesinden, karnından, omuzundan ve kolundan vurmuş. Genç, hastanede yaşamını yitirdi.