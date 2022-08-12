AB oligarşik yapıya dönüştü

DİE Welt gazetesi için makale yazan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Siyasi uygulama, Almanya ve Fransa'nın pozisyonunun diğerlerinden daha önemli olduğunu gösteriyor" dedi. Morawiecki, "Yani resmi olarak demokrasi, ancak gerçekte güçlünün önemli güce sahip olduğu oligarşi ile karşı karşıyayız. Polonya'nın sesinin sürekli görmezden gelinmesi, AB'nin bugün mücadele ettiği sorunun sadece bir örneği" dedi.MORAWİECKİ, "Ülkeler arasındaki eşitlik yalnızca beyan niteliği taşıyor. AB'de kararların oy çokluğuyla alınmasını özellikle talep eden Almanya'nın önerisine karşıyım. AB'yi çoğunluğun zulüm yönetiminden koruyan emniyet supabı oybirliği ilkesidir. Oybirliği ilkesi AB'de her sesin duyulmasını ve benimsenen çözümün her üye ülkenin asgari beklentisini karşılamasını garanti ediyor" diye konuştu.BAŞBAKAN, "Almanya'nın geçmişteki bazı kararlarına bakmak yerinde olacak. AB son yıllarda hep Almanya'nın istediği gibi davransaydı, bugün daha iyi mi yoksa daha kötü bir durumda mı olurduk?" diye sordu. Morawiecki, "AB tüm üye ülkelerin özgürlüğüne ve eşitliğine saygı duymada büyük eksiklikler gösteriyor. Oybirliğinden uzaklaşmak, daha güçlü olanın daha zayıf olana hükmettiği bir modele yaklaştırır" dedi."Avrupa dayanışması gerçekte güçlünün diktasını kabul ettirmeye zorlamaya indirgenmiş boş bir kavram haline geliyor" ifadesini kullandı. AB düzeninin, ülkeleri dış emperyalizme karşı yeterince koruyamadığını vurgulayan Morawiecki, "AB içindeki emperyalizm tehdidini de yenmeliyiz. Ortak yararı ve eşitliği yeniden AB ilkelerinin başına koyan derin bir reforma ihtiyacımız var" diye konuştu.