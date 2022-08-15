LGBT lincine mahkeme tokadı

Karlsruhe'deki Helios Kliniği'nde görev yapan Dr. Metin Çakır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmişti. Çakır 13 Mayıs 2020 tarihinde attığı Tweet'te, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" demişti. Çakır'ın bu paylaşımı üzerine harekete geçen LGBT linç ekibi, doktorun aleyhine itibarsızlaştırma kampanyası başlattı.HASTANENİN eşcinsellerin rencide edildiği bahanesiyle Dr. Çakır'ın işine son vermesi üzerine Metin Çakır davacı oldu. Çakır, Karlsruhe İş Mahkemesi'ndeki davayı kazanınca hastane temyize gitti. Ancak Mannheim Yüksek İş Mahkemesi de Dr. Çakır'ı haklı buldu ve işe iade kararı verdi. İş akdinin feshinin hukuksuz olduğuna hükmeden mahkeme, hastaneye tokat gibi yanıt verdi.ANCAK Çakır işe dönmek istemedi. Halen Almanya'da ve Türkiye'de farklı hastanelerde ameliyatlara giren Dr. Metin Çakır, bunun yerine hastaneden yüklü miktarda tazminat almaya hak kazandı. Dr. Çakır, mahkeme kararı sonrası büyük sevinç yaşadı. Eşcinsel lobisine boyun eğen hastanenin Çakır'ı işten çıkartmasına Çakır'ın hastaları tepki göstermiş ve kliniğe artık gitmeme kararı almıştı.