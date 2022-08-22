BILD’de LGBT isyanı

Tecrübeli gazeteci Ralf Schuler, gazetenin giderek LGBT yanlısı bir yayın politikası izlemesinden şikayetçi olarak, bu harekete taraf bir gazetede çalışmayacağını bildirdi. Ralf Schuler, "Daha fazla bir siyasi hareket ve onun bayrağı altında çalışmaya hazır değilim" dedi. Schuler, 2013 yılından bu yana meclis bürosu şefi olarak çalışıyordu. Schuler, LGBT nedeniyle istifa eden ikinci gazeteci oldu.AXEL Springer Yayınevi CEO'su Matthias Döpfner ve Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Johannes Boie'e bir mektup yazarak istifa eden Schuler, "Her türlü ayrımcılık kötü. Ayrımcılığa karşı çıkmak, bizim şu an yaptığımız gibi LGBT hareketinin ajandasını sahiplenmek değildir. Bu, sağlam bir şekilde LGBT hareketinin yanında durduğumuz anlamına gelmez. Ayrıca bu, bir gazetecinin görevi değildir" diye konuştu.SCHULER, "Ben ne LGBT hareketinin bayrağı altında, ne de bir başka hareketin bayrağı altında çalışmak istiyorum. Gökkuşağı bayrağı sadece hoşgörü ve empati bayrağı değildir" dedi ve hareketin militan yönüne işaret etti. Schuler, harekete eleştirel gözle bakılması gerektiğini belirtirken, mektubunda "LGBT hareketinin yanındayız" diyen Genel Yayın Yönetmeni Boie'yi de sert dille eleştirdi.DAHA önce de Bild politika editörü Judith Sevinç Basad benzer gerekçelerle istifasını sunmuştu. Basad istifasında, bu hareketten kaynaklı tehlikeler hakkında artık haber yazamama hissine kapıldığını söylemişti. Basad, "Yayınevinin arkamda durmadığını düşünüyorum" diyerek istifa etmişti. Bild ise Schuler'in Mart 2023'e kadar olan ihbar süresi kapsamında gazetede çalışmaya devam etmesinde ısrar ediyor.