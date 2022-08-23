Büyük utancın yıldönümü

ALMANYA'NIN tarihine kara leke olarak geçen olaylar, 22 Ağustos 1992'de başlayarak dört gün sürmüştü. Çıkan olaylarda yüzlerce ırkçı, sığınmacı yurdu olarak kullanılan binayı taşlamış, ardından da ateşe vermişti. Ülke genelinden Rostock'a gelen Neo-Naziler bu saldırıyı günlerce sürdürmüştü.HAYATİ tehlike altında bulunan ve çoğu Yugoslavya savaşından kaçan 150 sığınmacının hayatı son anda kurtarılmıştı. Neo-Naziler'in saldırıları halkın da ayakta alkışlamasıyla olay dehşet verici boyutlara ulaşmıştı. Polis ise olaylara müdahale yerine izlemeyi tercih etmişti.