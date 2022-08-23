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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Büyük utancın yıldönümü

İBRAHİM TAŞ
Büyük utancın yıldönümü

Almanya’da yaşanan en geniş çaplı ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçen Rostock olaylarının üzerinden 30 yıl geçti. Yıllar geçse de acı unutulmadı

4 GÜN DEVAM ETTİ
ALMANYA'NIN tarihine kara leke olarak geçen olaylar, 22 Ağustos 1992'de başlayarak dört gün sürmüştü. Çıkan olaylarda yüzlerce ırkçı, sığınmacı yurdu olarak kullanılan binayı taşlamış, ardından da ateşe vermişti. Ülke genelinden Rostock'a gelen Neo-Naziler bu saldırıyı günlerce sürdürmüştü.

POLİS SADECE İZLEDİ
HAYATİ tehlike altında bulunan ve çoğu Yugoslavya savaşından kaçan 150 sığınmacının hayatı son anda kurtarılmıştı. Neo-Naziler'in saldırıları halkın da ayakta alkışlamasıyla olay dehşet verici boyutlara ulaşmıştı. Polis ise olaylara müdahale yerine izlemeyi tercih etmişti.
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Büyük utancın yıldönümü
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