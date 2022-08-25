Merkel’e barış ödülü

BARIŞ Ödülü Jüri Başkanı Denis Mukwege, 2015 yılında başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den gelen 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı ile Merkel'in, "Tarihe bir ders bıraktığını", bunun jüri üyelerini derinden etkilediğini söyledi.UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır" dedi.