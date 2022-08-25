Son 500 yılın en büyük kuraklığı

Avrupa'nın en önemli su yolu olan Ren Nehri'nde suların bu kadar çekilmesi, nakliye fiyatlarında artışa neden oldu. Reh Nehri'ni kullanan gemiler, karaya oturma tehlikesi nedeniyle kapasitesinin yüzde 10'u kadar yükleme yapmaya başladı. Fiyatların artması, enflasyonu da tetikledi.Su seviyesinin son asrın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte birçok bölgede insanların nehre attığı eski bisiklet ve çöpler de ortaya çıktı. Sadece Ren gibi nehirler değil, çok önemli göllerde de su seviyesi düştü. Ülkenin en büyük gölü Bodensee'de suyun iyice çekilmesi nedeniyle yatlar karaya oturdu