Bu bakanı alın artık görevden

Almanya'dabelki de polis içindeki en ırkçı yapılanmanın yavaş yavaş ortaya çıkmasına rağmen Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth kılını kıpırdatmıyor. Neredeyse her gün bir polis skandalı yaşanırken Beuth, tepkilere kulağını tıkayıp, hiçbir şey olmamış gibi görevi sürdürüyor. Beuth'un aklamaya çalıştığı emniyet teşkilatı, ırkçı polislerin ceza almaması için çaba gösterirken, NSU 2.0'ı da unutturmaya çalışıyor.POLİS teşkilatını kontrol altında tutmaktan aciz görünen İçişleri Bakanı Peter Beuth son skandalı da görmezden geldi. Aralarında Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'nde bir şubenin amirliğini üstlenen üst düzey polislerin açığa alınması bile Beuth'u oralı etmedi. Bakan, polisteki skandallar nedeniyle istifa etmezken, beceriksizlik ve başarısızlık listesi de giderek uzuyor.ALMANYA'DA 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU cinayetlerinin kara kutusu olan Alman ajan Andreas Temme'nin dosyasının 120 yıl devlet sırrı ilan edilmesi de, Beuth'un dönemine denk geldi. Hanau terör saldırısında ve sonrasında yaşananlar da Beuth'un istifa etmesine yeterli sebep olsa da, hepsini görmezden geldi ve istifa çağrılarına kulak asmadı.terör saldırısı sırasında emniyette 13 ırkçı polis görev yaptı.saldırısı gecesi ve sonrasında poliste skandal hatalar yapıldı, Beuth kurban aileleri tarafından istenmeyen adam ilan edildi.Halit Yozgat'ı katlettiği sırada olay yerinde bulunan ajan Andreas Temme'nin dosyalarını devlet sırrı ilan etti.Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisayarlarından avukat Seda Başay Yıldız'ın kişisel bilgileri sorgulandı. Sorgulayanlar, polis çıktı.Yıldız'ın çok gizli ev adresini polislerin internette yaydığı ileri sürüldü.harekat timinde görevli yaklaşık 50 polisin ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlendi."Polis içinde ırkçı bir örgüt olabilir" dedi, daha sonra "Örgüt yok, mektupları polis yazmadı" dedi.2.0 mektuplarının tek kişi tarafından gönderildiğini ileri sürdü, polisi akladı.NSU 2.0 imzalı mektupların Frankfurt Polisi tarafından gönderildiği şüphesi ağır basıyor.2.0 imzalı mektuplar ile tehdit edilen kadınlar, "Bakan bizi korumuyor" diye isyan etti.kendisi bile NSU 2.0 imzalı bir mektupla tehdit edildi. Bu olayı dahi çözemedi.Seda Başay Yıldız'a "Evini güvenli hale getirmelisiniz" tavsiyesinde bulundu. Ancak Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, güvenlik masraflarını ödemeyi reddetti.suçsuz dedi, aklama çabasına girdi. Ancak şimdi aralarında şube müdürü olan 5 üst düzey polis açığa alındı.Beuth geçtiğimiz yıllarda poliste toplam 100'ün üzerinde ırkçı vaka yaşanmasına rağmen olayları "abartılmış dedikodu" olarak nitelendirdi.