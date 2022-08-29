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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Dürüstlüğe yakışır teşekkür

İBRAHİM TAŞ
Dürüstlüğe yakışır teşekkür

UİD, temizlediği evin bodrum katında bulduğu 575 bin euroyu ölen kişinin kızına teslim eden Hüseyin Ersoy’a Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UİD) Köln'deki merkezinde düzenlenen törende Hüseyin Ersoy'a Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç ve Genel Sekreter Zühal Aksoy teşekkür etti. Kılınç, Ersoy'un güzel davranışının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yaptığı hareket ve eylem bizi Türk toplumu olarak onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. UİD Genel Sekreteri Zühal Aksoy da, "Takdir edilecek bir durum. Bu güzelliği toplum olarak kaybetmememiz gerekir" diye konuştu. UİD tarafından bir de güzel kalem seti ile ödüllendirilen Ersoy, "Dinimiz gereği yaptığımız bu güzel davranıştan dolayı sürekli Alman ve farklı milletlerden dolayı tepkiler almaya devam ediyorum" dedi.
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Dürüstlüğe yakışır teşekkür
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