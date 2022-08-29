Dürüstlüğe yakışır teşekkür

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UİD) Köln'deki merkezinde düzenlenen törende Hüseyin Ersoy'a Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç ve Genel Sekreter Zühal Aksoy teşekkür etti. Kılınç, Ersoy'un güzel davranışının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yaptığı hareket ve eylem bizi Türk toplumu olarak onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. UİD Genel Sekreteri Zühal Aksoy da, "Takdir edilecek bir durum. Bu güzelliği toplum olarak kaybetmememiz gerekir" diye konuştu. UİD tarafından bir de güzel kalem seti ile ödüllendirilen Ersoy, "Dinimiz gereği yaptığımız bu güzel davranıştan dolayı sürekli Alman ve farklı milletlerden dolayı tepkiler almaya devam ediyorum" dedi.