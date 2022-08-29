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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Şenlikte TIR faciası

Yalçın ÇAKIR
Şenlikte TIR faciası

Hollanda’nın Rotterdam kenti yakınlarında bulunan Nieuw-Beijerland’da düzenlenen “Komşuluk Şenliği” faciaya dönüştü. Kontrolden çıkan TIR şenliğe daldı, 6 kişi can verdi

Faciaya karışan TIR'ın İspanya plakalı olduğu açıklandı. Polisin verdiği bilgiye göre TIR henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta kontrolden çıktı ve geleneksel olarak bölge halkı tarafından düzenlenen "Komşuluk Şenliği" kapsamında mangal alanında bulunan insanların arasına daldı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA
KAZADA ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 7 kişi de ağır yaralandı. Görgü tanıkları ölenlerin TIR'ın altında kaldığını anlatırken, kazadan sonra 46 yaşındaki İspanyol sürücü gözaltına alındı. Alkollü olmadığı belirlenen TIR sürücüsü hakkında ölümle sonuçlanan kazaya neden olmaktan soruşturma açıldı.
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Şenlikte TIR faciası
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