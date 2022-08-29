Şenlikte TIR faciası

Faciaya karışan TIR'ın İspanya plakalı olduğu açıklandı. Polisin verdiği bilgiye göre TIR henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta kontrolden çıktı ve geleneksel olarak bölge halkı tarafından düzenlenen "Komşuluk Şenliği" kapsamında mangal alanında bulunan insanların arasına daldı.KAZADA ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 7 kişi de ağır yaralandı. Görgü tanıkları ölenlerin TIR'ın altında kaldığını anlatırken, kazadan sonra 46 yaşındaki İspanyol sürücü gözaltına alındı. Alkollü olmadığı belirlenen TIR sürücüsü hakkında ölümle sonuçlanan kazaya neden olmaktan soruşturma açıldı.