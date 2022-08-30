NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının arkası kesilmiyor: Tüm Türkleri öldüreceğiz

Almanya'da8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı Neo- Nazi terör örgütü NSU'nun bilinen üye ve destekçilerinin yargılandığı davadan sonra ortaya çıkan NSU 2.0, son tehdit mektubunu Aşağı Saksonya Eyaleti'ndeki Barnstorf kasabasında bulunan İGMG'ye ait Mevlana Camisi'ne gönderdi. Tehdit mektubunda, "Siz bütün Türkleri öldüreceğiz" ifadesi yer aldı. Camiye ilk mektup 14 Nisan 2022 tarihinde yollanmış, 30 Mart 2022'de ise taş atılarak camları kırılmıştı.NAZİLERİN sembolü olan gamalı haç çizilen mektup "NSU 2.0 Leonie Doersch" imzasını taşıyor. Bir kadın fotoğrafının altına yazılan tehdit mektubuyla ilgili olarak caminin bağlı bulunduğu Aşağı Saksonya İslam Şurası bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Barnstorf cemaatimiz 4 ay içinde ikinci kez kin dolu bir NSU 2.0 mektubunun tehditlerine maruz kaldı. Sinmeyeceğiz ve siyasete gerekli adımları atmaya davet ediyoruz" denildi.ANCAK Aşağı Saksonya İslam Şurası Başkanı Recep Bilgen'in açıklamasında kinayeli bir ifade dikkat çekti. Şura, Alman güvenlik birimlerinin aşırı sağdan gelen neredeyse her tehdidi "bireysel, tekil olaylar" olarak değerlendirmesini de ti'ye aldı ve siyaseti "sayısız tekil olaylara karşı" harekete geçme çağrısında bulundu. Alman polisi, NSU 2.0 imzalı mektupları gönderdiği iddiasıyla Alexander Horst M.'yi gözaltına almıştı.ALEXANDER Horst M. (54) yakalandıktan sonra da mektuplar devam etti. Halen Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan Horst M., "İşlenen suçu örtbas etmek amacıyla polis beni kurban seçti. Dikkatleri polisteki ırkçı yapılanmadan çekmek için suçu bana yıkmak istiyorlar. Benim bütün bu bilgileri telefonda aldığım iddiası Alman hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saçmalık" dedi. Seda Başay Yıldız da, polisin açıklamasını inandırıcı bulmadığını açıklamıştı.