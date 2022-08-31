Neo-Naziler iyice azıttı

Federasyon'a bağlı Neuss Türk Kültür Ocağı Yunus Emre Camisi'ne mektup dün ulaştı. Barnstorf Mevlana Camisi'ne gönderilenin benzeri olan mektupta, "Yine geleceğiz. Caminizi yıkıp bütün siz Türkleri öldüreceğiz" ifadelerine yer verilmiş. Yine NSU 2.0 imzası ve gamalı haç bulunan mektupta bu kez Sandra Doersch ismi kullanılmış. Her iki mektubun üzerine de aynı telefon numarası yazılmış.TELEFON numarası ise Osnabrück kentinde bir spor salonuna ait. Dün posta kutusunu açtıklarında tehdit mektubunu gördüklerini belirten Neuss Ülkü Ocağı Başkanı Tansel Çiftçi, "Mektubu polise verdik. Bu tehditler bizi yıldıramaz. Dini ibadet merkezlerine gelen bu tür tehditleri şiddetle kınıyoruz. Korkularımız var ve bu olayların bir an önce çözülmesini ve bunu yapanların arkalarındaki güçlerin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.BENZER mektubu önceki gün alan Barnstorf Mevlana Camisi Başkanı Mehmet Sincar ise artık namaz kılarken caminin kapısını kilitlemeye başladıklarını söyledi. Sincar, "Camimiz son 5 ayda 3 kez ırkçı saldırıya uğradı. Bu da cemaatte tedirginlik yarattı. Irkçıların camiyi basmasından ve Müslümanlara zarar vermesinden korkuyoruz. Artık namaz kılarken camiye en son ben giriyorum ve cemaate belli etmeden kapıyı kilitleyip namaza duruyorum" dedi.