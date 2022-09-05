Engelli ailelerin iyilik merkezi

Baden Württemberg Eyaleti'nde zihinsel engellilere dönük bu yardımlarda bulunan ilk ve tek Müslüman kökenli dernek olan Duha Sosyal Hizmet Derneği, 2013'te Mannheim'da kuruldu. Duha, engellilerin yanısıra gençlik dairesi bünyesindeki sorunlu gençler, yaşlılar ve ailelere yönelik çalışmalar yapıyor. Farklı milletten 130 aileye ve onların çok özel çocuklarına hizmet veren derneğin hizmet alanı oldukça geniş.DERNEK, bu ailelere danışmanlık hizmetinden manevi bakım hizmetine kadar yardımcı oluyor. Dernek Başkanı Mustafa Dedekeloğlu, dernek bünyesindeki engelliler biriminin en önemli hizmet alanlarını oluşturduğunu belirterek, zihinsel engellilere sadece Mannheim, değil Ludwigshafen ve Frankenthal şehrinde de hizmet verdiklerini söyledi.GENÇLİK Dairesi ile sorun yaşayan gençlere yönelik de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Dedekeloğlu, "Gençlik Dairesi ile protokol imzaladık. Özellikle kültür çatışması noktasında devreye giriyoruz. Toplumda desteğe ihtiyaç duyan çocuklara, ebeveynlerine sosyal pedagojik yardım sunuyoruz. Ebeveynleri ayrı olan çocukları anne ve babalarını buluşmasını sağlıyoruz refakatçi oluyoruz" diye konuştu.ENGELLİLİĞİN hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Dedekeloğlu, engelli ailelerin birçoğunun ne tür sosyal hakları olduğunu bilmediğini söyledi. Dedekeloğlu, "Biz ailelere bu konuda danışmanlık yapıyoruz. Bu hakları talep etmeleri konusunda onları yönlendiriyoruz. Ailelere çocuklarından dolayı çekinmemelerini söylüyoruz, onları cesaretlendiriyoruz" dedi.