Gıda üreticisi rest çekti

Avrupa'dakiçiftçiler, yüksekenerji fiyatlarınedeniyle bu kışüretimi azaltma kararıaldı. Durum krizde olanküresel gıda arzını daha datehdit etmeye başladı. Gıdaüretim süreci boyunca enerjigerektiğinden, çiftçiler ve gıdaüreticileri, önümüzdeki aylarda üretiminbir miktar durması veya yavaşlamasıiçin plan yapmaya başladı.İsveç'in önde gelen domates üreticisi Nordic Greens Trelleborg, yüksek elektrik fiyatlarının zarar ettireceğini göz önüne bulundurarak bu yıl kış mahsulü ekmeyeceğini açıkladı. AB Çiftçiler Birliği, pastörizasyon ve süt tozu üretimi süreçlerinin fazla enerji tükettiğinden, en çok süt ve fırıncılık sektörlerinin krizden etkilendiğine dikkat çekti.Hollanda'da sezon dışı ürün yetiştirmek için ihtiyaç duyulan sıcaklığın elektrik ile sağlandığına işaret edip, bazı seraların kış üretimi yapmayacağı, bazılarında da küçülmeye gideceği belirtildi. Hollanda, dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı konumunda olduğu için üretimindeki azalma meyve, sebze ve çiçek sevkiyatını etkileyecek.Almanya'da da süt endüstrisi, doğalgaz nedeniyle endüstrinin ciddi krize girebileceği uyarısında bulunmuştu. Süt Ürünleri Derneği Bavyera Başkanı Ludwig Huber, "Gazımız kapatılırsa, 12 saat sonra süt artık çiftliklerden toplanmaz ve bir veya iki gün sonra süpermarket raflarında süt ürünleri bulunamaz" demişti. Sektör temsilcileri, tüm çiftlik üretim zincirinin risk altında olduğuna işaret etmişti. FRANKFURTAKARYAKIT ve enerji fiyatlarının artması ile çiftçiler aylardır Avrupa sokaklarında eylem yapıyor. Çiftçiler siyasilerden çözüm beklerken, "Bizim üretimi durdurmamız rafların boş kalması demek. Hükümetler sorunlara bir an önce çözüm üretmeli. Enerji fiyat artışının önüne geçilmeli. Yoksa yaklaşan kış çok zor geçecek" uyarısı yapıyor.UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Köln Katedrali, enerji tasarrufu önlemleri nedeniyle geceleri artık aydınlatılmazken yeni önlem açıklandı. Her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlayan katedralin kışın ısıtılmayacağı belirtildi. Öte yandan, belediye ve kamu kurumlarında tüm pencerelerin yalıtım için gözden geçirilmesi, kalorifer borularının yalıtılmasının teşvik edilmesi de gündem oldu, pek çok tavsiye de aktarıldı. İbrahim TAŞIFO Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, ülke ekonomisinin resesyona doğru gittiğini söyledi. Fuest, Rusya'nın gazı tamamen kesmesiyle Alman ekonomisinin gelecek yılın başında resesyona girebileceği tahminleriyle ilgili olarak, "Bence bu gerçekçi" ifadelerini kullandı. IFO Başkanı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında keskin bir artış yapmasının uygun olacağını belirtti. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Ekonomi Direktörü Stefan Kooths da "Enerji krizi, Kovid- 19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı baltalıyor. Pahalı enerji ithalatı, Almanya'nın gelirinin çok daha büyük bir kısmını eskisinden daha fazla yurtdışına transfer etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu, Almanya'yı genel olarak daha yoksul hale getiriyor" dedi. IfW, Almanya ekonomisi büyüme tahminini artan enerji fiyatları nedeniyle yüzde 3.3'lük artıştan yüzde 0.7 küçülmeye indirdi.