Tazminat talebi reddedildi

FRANKFURT Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın ayrı yaşadığı eşi Zübeyde Temizel'in işine son verildi. İki yıldır raporlu olan ve sosyal yardım kurumu AWO'ya bağlı Dostluk isimli anaokulu müdiresinin, duruşmasında tazminat talebi kabul görmedi. Uzlaşma duruşmasında AWO, tazminat ödemeyeceklerini açıkladı. Temizel, işine devam etmek istediğini ifade ederken yeni duruşmanın 1 Aralık'ta görülmesi kararlaştırıldı. Feldmann, eşini yüksek maaş ile işe sokup makam aracı vermekle suçlandığı için hedef olmuştu.