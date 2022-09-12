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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Bellevue Sarayı’nda evsizler zirvesi

Bellevue Sarayı’nda evsizler zirvesi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bellevue Sarayı’nda evsizler ile de bir araya geldi, yükselen fiyatlar nedeniyle daha çok insanın evsiz kalabileceği konusunda uyardı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, sonbahar ve kış aylarında artan fiyatlar nedeniyle ülkedeki evsizlerin artmasından korktuğunu dile getirdi. Bellevue Sarayı'nda Evsizlik Günü nedeniyle düzenlediği programda konuşan Steinmeier, "Yoksul insanlar, özellikle artan fiyatlar nedeniyle artık kiralarını veya yan masraflarını ödeyemeyen aileler, evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya" dedi. ARTAN konut maliyetleri nedeniyle ödeme güçlüğü çeken hiçkimsenin evini kaybetmemesi ve sokakta kalmak zorunda kalmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bunun için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. Federal Konut, Kentsel Gelişim ve İmar Bakanı Klara Geywitz (SPD), belediyeler, eyaletler ve federal hükümetin evsizlikle tek başına mücadele edemeyeceğine dikkat çekti. BERLİN
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Bellevue Sarayı’nda evsizler zirvesi
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